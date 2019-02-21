Баттон — об игре Лайне: его рост почти два метра, а он даже не борется за шайбу

Известный североамериканский эксперт Крэйг Баттон подверг жёсткой критике финского нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Форвард не забивает с 14 января, всего на счету 20-летнего игрока 37 (25+12) баллов после 60 встреч. В прошлом регулярном чемпионате Лайне записал в актив 70 (44+26) очков в 82 играх.



«Лайне выглядит мягкотелым. Он выглядит как форвард, который не концентрируется на игре, старается прокатываться в свободных зонах. Его рост почти два метра! Он должен хотя бы стараться добраться до шайбы, принимать участие в борьбе на пятаке — сейчас он этого не делает. Никто не сможет помочь Лайне, кроме него самого. Он должен посмотреть в зеркало, а не на других хоккеистов», — рассказал Баттон в эфире TSN.