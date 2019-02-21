Варламов: «Колорадо» был лучшей командой Запада, а теперь загнал себя в угол

Голкипер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился мнением о турнирном положении команды. Россиянин подчеркнул, что команда остаётся претендентом на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «Колорадо» сейчас занимает восьмое место в Западной конференции с 61 очком после 60 игр.
«Мы в какой-то момент были лучшей командой Западной конференции, а теперь сами загнали себя в угол. Но мы не собираемся выбрасывать белый флаг. Всё, что нам нужно, — несколько побед подряд. После успехов у ребят совершенно иное настроение — в раздевалке улыбки, смех, каждый излучает силу и уверенность. И ты хочешь быстрее выйти на лёд и провести следующий матч», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.
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