Буше — о возможном обмене Дюшейна: я тренер, эти разговоры не для меня

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал информацию, что клуб перед дедлайном устроит распродажу игроков. В частности, СМИ сообщали о готовящемся обмене нападающего Мэтта Дюшейна.

«Я тренер. Такие разговоры не для меня. В матче с „Нью-Джерси“ все лучшие игроки будут на льду, потому что я тренер», — приводит слова Буше Ottawa Sun.



Напомним, 28-летний Дюшейн в 50 матчах сезона записал в актив 58 (27+31) баллов. Как сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман, основные претенденты на форварда — «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», также игрока хотят заполучить «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз».



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