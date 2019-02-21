«Спартак»: остались ещё на денек в Сочи, никто не хотел ночевать в Череповце

Хоккейный клуб «Спартак» ведёт подготовку в заключительной встрече регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью» в Сочи, где проводил последний матч (0:2).



«Остались ещё на денек в Сочи. Так как лишний раз ночевать в Череповце никто не захотел», – сообщается в «твиттере» московской команды.



Посмотреть видео также можно в «твиттере» московского клуба.

Команда провела днём тренировку на запасном льду дворца спорта «Большой», в ней принимали участие все игроки, за исключением защитника Михаила Григорьева, работавшего по индивидуальной программе. В течение часа красно-белые выполнили ряд упражнений, нацеленных на повышение уровня командных взаимодействий как в равных составах, так и при игре в большинстве.