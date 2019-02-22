Овечкин достиг отметки в 650 шайб за карьеру

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт середина второго периода. Действующие обладатели Кубка Стэнли ведут со счётом 2:0. Первая шайба на счету капитана гостей Александра Овечкина.

Этот гол для форварда стал 650-м в НХЛ. В списке снайперов лиги он занимает 14-е место за всю историю. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 заброшенные шайбы.

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс». Всего в текущем сезоне на счету Александра 70 очков в 60 матчах – 43 гола и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.