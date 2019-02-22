«Каролина» обыграла «Флориду», несмотря на два очка Дадонова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз» — 4:3.

В составе победителей дубль оформил Джастин Уильямс, по голу на счету Нино Нидеррайтера и Джастина Фолка. У хозяев отличились Евгений Дадонов, Александр Барков и Джонатан Юбердо. «Пантеры» провели три результативные атаки менее чем за пять минут.

На счету Дадонова также показатель полезности «+1», 3 броска в створ и блок-шот за 18.29 на льду (2.44 – в большинстве). У Андрея Свечникова бросок и силовой приём за 11.49 (1.54 – в большинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» разгромил «Филадельфию Флайерз» — 5:1.

Хет-трик в составе победителей оформил Брендан Галлахер, по голу на счету Еспери Котканиеми и Томаша Татара. У «лётчиков» отличился Михаэль Раффль.