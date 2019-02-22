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«Каролина» обыграла «Флориду», несмотря на два очка Дадонова

«Каролина» обыграла «Флориду», несмотря на два очка Дадонова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз» — 4:3.

В составе победителей дубль оформил Джастин Уильямс, по голу на счету Нино Нидеррайтера и Джастина Фолка. У хозяев отличились Евгений Дадонов, Александр Барков и Джонатан Юбердо. «Пантеры» провели три результативные атаки менее чем за пять минут.

На счету Дадонова также показатель полезности «+1», 3 броска в створ и блок-шот за 18.29 на льду (2.44 – в большинстве). У Андрея Свечникова бросок и силовой приём за 11.49 (1.54 – в большинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» разгромил «Филадельфию Флайерз» — 5:1.

Хет-трик в составе победителей оформил Брендан Галлахер, по голу на счету Еспери Котканиеми и Томаша Татара. У «лётчиков» отличился Михаэль Раффль.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 4
0:1, 3:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс (Песке) – 05:12 (5x5), 0:2 – Нидеррайтер (Уильямс, Славин) – 24:35 (5x5), 1:2 – Дадонов (Гаврилюк) – 26:53 (5x5), 2:2 – Барков (Дадонов, Юбердо) – 29:49 (5x4), 3:2 – Юбердо (Хоффман, Барков) – 31:08 (5x4), 3:3 – Фолк (Терявяйнен, Нидеррайтер) – 40:19 (5x4), 3:4 – Уильямс (Терявяйнен, Ахо) – 42:16 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 1
3:0, 2:0, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Галлахер (Дано, Кулак) – 00:58 (5x5), 2:0 – Котканиеми (Байрон, Бенн) – 03:11 (5x5), 3:0 – Галлахер – 10:33 (5x5), 4:0 – Галлахер (Шоу, Уэбер) – 22:56 (5x5), 5:0 – Татар (Доми) – 26:48 (5x5), 5:1 – Гостисбер (Конечны, Раффль) – 50:23 (5x5)
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