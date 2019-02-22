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Малкин вошёл в топ-10 форвардов НХЛ по штрафным минутам в этом сезоне

Малкин вошёл в топ-10 форвардов НХЛ по штрафным минутам в этом сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромно уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 0:4.

На 59-й минуте Евгений Малкин был удалён до конца игры, ранее российский форвард был наказан малым штрафом. После матча с «акулами» Малкин достиг отметки в 77 штрафных минут, благодаря чему вошёл в топ-10 самых недисциплинированных форвардов НХЛ этого сезона.

Первое место занимает Эвандер Кейн (118 минут, «Сан-Хосе Шаркс»), на втором месте располагается Антуан Руссель (112, «Ванкувер Кэнакс»), топ-3 замыкает Том Уилсон (91, «Вашингтон Кэпиталз»).

Выше Малкина также располагаются Уэйн Симмондс (88, «Филадельфия Флайерз»), Брэд Маршан (86, «Бостон Брюинз»), Зак Кассиан (82, «Эдмонтон Ойлерз»), Сэм Беннетт (81, «Калгари Флэймз»).

Малкин и Кросби были удалены до конца матча за драки
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