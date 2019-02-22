Малкин вошёл в топ-10 форвардов НХЛ по штрафным минутам в этом сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромно уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 0:4.

На 59-й минуте Евгений Малкин был удалён до конца игры, ранее российский форвард был наказан малым штрафом. После матча с «акулами» Малкин достиг отметки в 77 штрафных минут, благодаря чему вошёл в топ-10 самых недисциплинированных форвардов НХЛ этого сезона.

Первое место занимает Эвандер Кейн (118 минут, «Сан-Хосе Шаркс»), на втором месте располагается Антуан Руссель (112, «Ванкувер Кэнакс»), топ-3 замыкает Том Уилсон (91, «Вашингтон Кэпиталз»).

Выше Малкина также располагаются Уэйн Симмондс (88, «Филадельфия Флайерз»), Брэд Маршан (86, «Бостон Брюинз»), Зак Кассиан (82, «Эдмонтон Ойлерз»), Сэм Беннетт (81, «Калгари Флэймз»).