Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам за регулярный сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

В середине матча заброшенной шайбой отметился лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров восстановил равновесие. Он забил 30-й гол в сезоне, первым в этом сезоне набрав 100 очков в лиге.

Кучеров за 20 игр до окончания гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).

Кучеров повторил личный рекорд по очкам в регулярке. В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. Таким образом, на данный момент Никита занимает третье и четвёртое места в клубной истории.