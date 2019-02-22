Порцлайн: если «Нэшвилл» купит Дюшейна, то «Виннипег» захочет взять Панарина

Известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн поделился мнением о возможном претенденте на Артемия Панарина.

«Если случится так, что Мэтт Дюшейн продолжит карьеру в „Нэшвилле“, то «Виннипег» захочет приобрести Панарина. В этом случае частью сделки может стать уроженец Коламбуса Джек Рослович. Таким образом, он сможет вернуться в „Блю Джекетс“, — написал Порцлайн в „Твиттере“.

Панарин пропустил встречу с «Монреаль Канадиенс» (2:3) из-за болезни. Главный тренер Джон Торторелла жёстко прокомментировал недомогание форварда: «Ему плохо. Он испачкал штаны, и его выворачивает наизнанку».



В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл 56 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 24 результативных броска и 43 голевые передачи при показателе полезности «+14» и 14 минутах штрафного времени.