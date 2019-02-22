Крылов — о Михееве и НХЛ: если он внутренне готов побороться, мы ему поможем

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о будущем нападающего Ильи Михеева.

«Ни для кого не секрет, что Илья Михеев – это «Авангард». Мы все понимаем, что это основополагающий игрок для нас. Но надо понимать желание самого игрока. Если он внутренне готов побороться, то мы с удовольствием ему в этом поможем. Если мы почувствуем, что он не готов для лиги, то мы можем ему помочь здесь в следующем сезоне подготовиться. Что я имею в виду? В первую очередь язык. Это основной момент, когда игрок попадает в другую среду, ещё не зная языка. Очень сложно проявлять свои качества.

Я думаю, работа с Бобом (главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли. – Прим. «Чемпионата») ему очень помогает проникнуться культурным пониманием и отношением к хоккею. Илья очень трудолюбивый игрок, все это отмечают. Большая часть всех его заслуг – это тяжёлый труд. С точки зрения бизнеса ему тоже будет полезно здесь. Но в любом случае мы поддержим любое его решение, он очень многое сделал для «Авангарда», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Контракт Ильи Михеева с «Авангардом» заканчивается 30 апреля 2019 года.