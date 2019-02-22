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Дубль Терещенко помог минскому «Динамо» обыграть «Йокерит»

Дубль Терещенко помог минскому «Динамо» обыграть «Йокерит»
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу белорусской команды.

В составе команды Андрея Сидоренко результативными бросками отметились Патрик Уиркош, Алексей Терещенко (дважды), Куинтон Хауден и Теэму Пулккинен. У «шутов» заброшенными шайбами отметились Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен и Джэфф Плэтт.

«Йокерит» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки встретится с московским «Динамо». Минское «Динамо» завершило сезон, не сумев попасть в плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 5
1:2, 2:1, 0:2
Динамо Мн
Минск
1:0 – Йенсен (О'Нилл) – 00:48 (5x5), 1:1 – Уиркош (Терещенко) – 03:21 (5x3), 1:2 – Терещенко (Уиркош, Блум) – 17:05 (5x4), 2:2 – Йенсен (Мозес) – 21:54 (5x5), 2:3 – Хауден (Когалев, Лисовец) – 27:05 (5x5), 3:3 – Плэтт (Грант) – 37:40 (5x4), 3:4 – Пулккинен (Парфеевец, Лисовец) – 48:42 (5x5), 3:5 – Терещенко (Хауден, Лисовец) – 58:49 (en)
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