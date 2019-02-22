Дубль Терещенко помог минскому «Динамо» обыграть «Йокерит»

«Йокерит» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу белорусской команды.



В составе команды Андрея Сидоренко результативными бросками отметились Патрик Уиркош, Алексей Терещенко (дважды), Куинтон Хауден и Теэму Пулккинен. У «шутов» заброшенными шайбами отметились Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен и Джэфф Плэтт.



«Йокерит» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки встретится с московским «Динамо». Минское «Динамо» завершило сезон, не сумев попасть в плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.