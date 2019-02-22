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Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков начнёт серию плей-офф с «Ак Барсом»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков начнёт серию плей-офф с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Сибирью» (7:3) подчеркнул, что серию первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» начнёт вратарь Игорь Бобков.

«Серию с «Ак Барсом» начнёт Игорь Бобков. Но нам очень повезло, что у нас в обойме два отличных вратаря, способных выигрывать матчи. Мы обоих держим в игровой форме. Даже сегодня мы поговорили с Сергеем Звягиным (тренер вратарей «Авангарда» — Прим. «Чемпионата») и приняли решение, что по ходу матча надо дать игровое время и Ивану Налимову.

Кирилл Петров? Завтра он катается с командой, всё в порядке. Сегодня он не вышел на игру, но занимался в зале. Всё нормально, он будет на льду», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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