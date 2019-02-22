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Михеев: подтекст сибирского дерби для «Авангарда» уже был не особо важен

Михеев: подтекст сибирского дерби для «Авангарда» уже был не особо важен
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился эмоциями после победы в игре с «Сибирью» (7:3). В первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с «Ак Барсом», который является действующим победителем Кубка Гагарина. Первые матчи серии пройдут в Балашихе.

«Нам кровь из носу нужны были два очка, потому что мы знали, как сыграла Казань. Хотели начинать плей-офф дома. У нас была последняя репетиция, хотели отыграть строго. Будем разбирать «Ак Барс», у них хорошая команда. Все знают, как они играют. Время ещё есть, подготовимся. Думаю, сам подтекст сибирского дерби для нас уже был не особо важен. Хотя само по себе сибирское дерби – это супер», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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