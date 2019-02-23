Медведев — о серии с «Ак Барсом»: будет хорошая борьба, лёд всё рассудит

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился эмоциями после победы в игре с «Сибирью» (7:3). В первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с «Ак Барсом», который является действующим победителем Кубка Гагарина. Первые матчи серии пройдут в Балашихе.

«Ак Барс»? Мы не выбирали соперника. Мы не гнались за вторым местом, просто играли. Вы постоянно задаете эти вопросы. Здесь нечего обсуждать. Будет борьба хорошая. Этим всё сказано, а лёд рассудит. Здесь нечего думать, надо выходить и делать своё дело. Я не сторонник прогнозов.

Мы и поработали хорошо, и отдохнули. Это была последняя игра перед плей-офф, поэтому мы старались играть строго по заданию. Не всё получалось, тем не менее, я считаю, что первый и третий период мы провели очень здорово. Надо отдать должное «Сибири». Они создали нам массу проблем. К сопернику нужно относится с уважением», — приводит слова Медведева пресс-служба «Авангарда».