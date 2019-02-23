Емелин: особенной мотивации в играх против «Ак Барса» для себя не вижу

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился эмоциями после победы в игре с «Сибирью» (7:3). В первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с «Ак Барсом», который является действующим победителем Кубка Гагарина. Первые матчи серии пройдут в Балашихе.

«Я считаю, что команда выступила хорошо. Мы попали в четвёрку своей конференции, завоевали право начать плей-офф на своей площадке. Это хороший результат. И тренерский штаб, и команда им довольны.

Мы боролись за более высокие места, хотели забраться как можно выше перед плей-офф. Но был период, когда мы просто проигрывали, были неудачные матчи. Мы потеряли очень важные очки.

«Ак Барс»? Об этом мы будем говорить завтра, я оставлю это в секрете. Серия будет долгая. Могу сказать, что эта команда отлично играет в защите, у них сбалансированный состав и не так много слабых мест, но они есть. Мотивация — взять Кубок. Особенной мотивации в играх против «Ак Барса» я для себя не вижу», — приводит слова Емелина пресс-служба «Авангарда».