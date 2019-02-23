Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шат-ауту Бобровского

«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шат-ауту Бобровского
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал «сухую» победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0.

На 15-й минуте счёт открыл форвард гостей Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов», отличившись в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Точку в матче поставил Оливер Бьёркстранд.

Сергей Бобровский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска. На счету вернувшегося в состав Артемия Панарина 19.53 на льду (4.45 – в большинстве). Мэтт Дюшейн в дебютном матче за «Коламбус» нанёс 3 броска за 19.11.

«Коламбус» впервые победил за три матча и вернулся в зону плей-офф Восточной конференции, набрав 71 очко. «Оттава» (49) – худшая команда лиги, у неё три поражения кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Андерсон (Дюбуа, Дюклер) – 14:43 (5x5), 0:2 – Аткинсон (Дубински, Джонс) – 46:45 (4x5), 0:3 – Бьёркстранд (Веренски, Дюклер) – 57:14 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент