«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шат-ауту Бобровского

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал «сухую» победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0.

На 15-й минуте счёт открыл форвард гостей Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов», отличившись в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Точку в матче поставил Оливер Бьёркстранд.

Сергей Бобровский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска. На счету вернувшегося в состав Артемия Панарина 19.53 на льду (4.45 – в большинстве). Мэтт Дюшейн в дебютном матче за «Коламбус» нанёс 3 броска за 19.11.

«Коламбус» впервые победил за три матча и вернулся в зону плей-офф Восточной конференции, набрав 71 очко. «Оттава» (49) – худшая команда лиги, у неё три поражения кряду.