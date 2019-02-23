Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.

В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт – три.

Семён Варламов отразил 41 бросок из 44. На счету Никиты Задорова 4 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.16 на льду (2.00 – в меньшинстве).

У Артёма Анисимова показатель полезности «-1» и 5 бросков за 17.56 (3.22 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 5
0:1, 2:1, 1:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Сёдерберг (Керфут, Андригетто) – 16:09 (5x5), 1:1 – Строум (Густафссон, Кит) – 30:48 (5x5), 1:2 – Комфер (Рантанен, Ландеског) – 38:05 (5x4), 2:2 – Кейн (Тэйвз) – 39:31 (5x5), 2:3 – Ландеског (Комфер) – 43:36 (5x5), 3:3 – Дебринкэт (Густафссон, Тэйвз) – 50:00 (5x4), 3:4 – Комфер (Немет) – 54:38 (5x5), 3:5 – Сёдерберг (Калверт, Немет) – 59:26 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 3
0:2, 1:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Канин (Эрикссон Эк, Донато) – 16:56 (5x5), 0:2 – Гринвей (Цукер) – 18:53 (5x5), 1:2 – Бертуцци (Гронек, Ларкин) – 21:35 (5x5), 1:3 – Стаал (Паризе, Канин) – 30:09 (5x4), 2:3 – Манта (Гронек, Ларкин) – 43:06 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент