«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.

В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт – три.

Семён Варламов отразил 41 бросок из 44. На счету Никиты Задорова 4 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.16 на льду (2.00 – в меньшинстве).

У Артёма Анисимова показатель полезности «-1» и 5 бросков за 17.56 (3.22 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.