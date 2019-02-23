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«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.

Счёт в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие. Победу «огонькам» на 57-й минуте принёс Эндрю Манджапане, Броди выступил ассистентом.

Первой звездой встречи стал Манджапане, второй – Броди, третьей – форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, на его счету результативная передача.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Утки» впервые уступили за три матча. «Анахайм» (57) – 13-й. От зоны плей-офф он отстаёт на семь баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Броди (Праут, Баклунд) – 21:22 (5x5), 1:1 – Грант (Рауни) – 26:13 (5x5), 2:1 – Манджапане (Броди) – 56:31 (5x5)
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