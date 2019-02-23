«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.

Счёт в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие. Победу «огонькам» на 57-й минуте принёс Эндрю Манджапане, Броди выступил ассистентом.

Первой звездой встречи стал Манджапане, второй – Броди, третьей – форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, на его счету результативная передача.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Утки» впервые уступили за три матча. «Анахайм» (57) – 13-й. От зоны плей-офф он отстаёт на семь баллов.