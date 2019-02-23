Джост: Варламов сейчас «в огне», с ним нельзя чувствовать себя неуверенно

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост после выигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова. Российский вратарь записал в актив 41 отражённый бросок.



«Варламов сыграл выдающимся образом. Он сейчас „в огне“, потрясающе наблюдать за его игрой. Он усердно трудится, всё время пытается улучшить игру. Семён очень хочет побеждать, приятно, когда ему это удаётся. Когда он защищает ворота, нельзя чувствовать себя неуверенно», — приводит слова форварда официальный сайт команды.



В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт – три.

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»