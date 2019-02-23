Итоги дня в НХЛ для россиян: блестящая игра Варламова и Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие шесть российских хоккеистов. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шат-аут в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0) и вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона, голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 41 бросок в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), полевые игроки очками не отметились.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Варламов «Коламбус»



«Колорадо» 22 из 22



41 из 44 100%



93,2 3:0



5:3