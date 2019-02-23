Итоги дня в НХЛ для россиян: блестящая игра Варламова и Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие шесть российских хоккеистов. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шат-аут в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0) и вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона, голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 41 бросок в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), полевые игроки очками не отметились.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Варламов
|«Коламбус»
«Колорадо»
|22 из 22
41 из 44
|100%
93,2
|3:0
5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Панарин (н)
Задоров (з)
Анисимов (н)
Куликов (з)
|«Коламбус»
«Колорадо»
«Чикаго»
«Виннипег»
|0
0
0
0
|0
0
-1
0
|0
0
0
0
|0
0
5
0
|0
4
0
2
|19,53
20,16
17,56
18,17