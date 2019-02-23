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Итоги дня в НХЛ для россиян: блестящая игра Варламова и Бобровского

Итоги дня в НХЛ для россиян: блестящая игра Варламова и Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие шесть российских хоккеистов. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шат-аут в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0) и вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона, голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 41 бросок в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), полевые игроки очками не отметились.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Варламов		«Коламбус»

«Колорадо»		22 из 22

41 из 44		100%

93,2		3:0

5:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Панарин (н)

Задоров (з)

Анисимов (н)

Куликов (з)		«Коламбус»

«Колорадо»

«Чикаго»

«Виннипег»		0

0

0

0		0

0

-1

0		0

0

0

0		0

0

5

0		0

4

0

2		19,53

20,16

17,56

18,17
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