Гомоляко: «Металлург» — фаворит пары, но «Салават» есть «Салават»

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о противостоянии магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.



«Магнитка» не очень хорошо начала сезон, но затем обрела уверенность. Они поменяли нескольких игроков, взяли легионеров хороших. Плюс там перспективная молодёжь, да и Мозякин продолжает показывать свой уровень. «Металлург» вроде является фаворитом, но Уфа есть Уфа, поэтому тут шансы 50 на 50. «Салават» дал отдохнуть своим лидерам, не возил их на Дальний Восток. Сейчас они в хорошем настроении, обыграли «Ак Барс» в дерби. Никому не могу отдать предпочтение. Единственное, в пользу «Магнитки» может сыграть преимущество своей площадки», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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