Франсон: «Ак Барс» не даёт сопернику много свободы, будет настоящая битва

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Коди Франсон подвёл итоги регулярки и поделился ожиданиями от встречи с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.



«Для меня это новый опыт. Интересно было узнать, сколько времени потребуется, чтобы прочувствовать игру, ощущать себя комфортно и уверенно. Было здорово и интересно. Сейчас мне абсолютно комфортно, готов к старту плей-офф. Хоккей в России и Северной Америке — два разных вида спорта? Конечно, размер площадки и видение игры отличаются. Но наша команда во многом играет в североамериканском стиле, только на большем льду. Есть отличия, просто нужно привыкнуть.



На протяжении всего сезона мы тренируемся, чтобы играть определенным образом. Стараемся максимально хорошо себя показывать. Одержать победу в серии сможет та команда, у которой действенная система игры, которая не позволяет противнику многого на льду. „Ак Барс“? Мощная команда, не дают противнику много свободы. Впереди непростая серия, нас ждет настоящая битва. Ждем с нетерпением», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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