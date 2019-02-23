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Абрамов: должен быстрее принимать решения, быть полезным на всех участках льда

Абрамов: должен быстрее принимать решения, быть полезным на всех участках льда
Хоккей / НХЛ

Новоиспечённый форвард «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов рассказал, в каких аспектах игры ему необходимо прибавлять. Уроженца Челябинска приобрели у «Коламбус Блю Джекетс» в результате сделки по обмену форварда Мэтта Дюшейна.

«Сейчас дело не в статистике. Речь идёт об игре. Мне нужно становиться лучше в некоторых областях, продолжать идти вперёд, продолжать усердно работать каждый день и надеяться, что всё будет лучше. Я должен быстрее принимать решения и быть полезным на всех участках льда», — приводит слова Абрамова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 20-летний Абрамов провёл 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Кливленд Монстерс». Забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–2» и 28 минутах штрафного времени.

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