Абрамов: должен быстрее принимать решения, быть полезным на всех участках льда

Новоиспечённый форвард «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов рассказал, в каких аспектах игры ему необходимо прибавлять. Уроженца Челябинска приобрели у «Коламбус Блю Джекетс» в результате сделки по обмену форварда Мэтта Дюшейна.



«Сейчас дело не в статистике. Речь идёт об игре. Мне нужно становиться лучше в некоторых областях, продолжать идти вперёд, продолжать усердно работать каждый день и надеяться, что всё будет лучше. Я должен быстрее принимать решения и быть полезным на всех участках льда», — приводит слова Абрамова официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 20-летний Абрамов провёл 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Кливленд Монстерс». Забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–2» и 28 минутах штрафного времени.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.