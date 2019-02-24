«Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение кряду, разгромно уступив «Флориде»

«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (1:1, 3:1, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кингз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джонатан Юбердо (1+1), Александр Барков (1+1) и Кейт Яндл (1+1). Голкипер «Пантерз» Роберто Луонго отразив 18 бросков из 19.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 49 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Илья Ковальчук очков не набрал.