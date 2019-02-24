Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение кряду, разгромно уступив «Флориде»

«Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение кряду, разгромно уступив «Флориде»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (1:1, 3:1, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кингз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джонатан Юбердо (1+1), Александр Барков (1+1) и Кейт Яндл (1+1). Голкипер «Пантерз» Роберто Луонго отразив 18 бросков из 19.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 49 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 1
1:1, 3:0, 2:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Трочек (Дадонов) – 11:56 (5x5), 1:1 – Браун – 13:59 (5x5), 2:1 – Юбердо – 33:33 (5x5), 3:1 – Барков (Яндл, Хоффман) – 38:16 (5x3), 4:1 – Яндл (Барков, Юбердо) – 39:22 (5x4), 5:1 – Макгинн – 46:14 (5x5), 6:1 – Маккошен (Брауэр, Боргстрём) – 46:42 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент