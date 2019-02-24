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«Торонто» отыгрался с 0:3 и победил «Монреаль» в основное время, у Зайцева «-1»

«Торонто» отыгрался с 0:3 и победил «Монреаль» в основное время, у Зайцева «-1»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Мэйпл Лифс» прервали серию поражений из трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Зак Хайман. Дважды ассистировали своим партнёрам Патрик Марло, Митчелл Марнер и Морган Райлли. По два балла за результативность также набрали форварды хозяев Остон Мэттьюс (1+1) и Вильям Нюландер (1+1).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 35 секунд, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6 : 3
0:3, 2:0, 4:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Шоу (Кулак, Доми) – 08:07 (5x5), 0:2 – Татар (Питри) – 12:44 (5x5), 0:3 – Питри (Шоу, Байрон) – 13:52 (5x4), 1:3 – Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 22:13 (5x4), 2:3 – Эннис (Марло, Нюландер) – 38:06 (5x4), 3:3 – Нюландер (Марло, Маззин) – 46:58 (5x5), 4:3 – Хайман (Марнер) – 58:10 (5x5), 5:3 – Юнссон (Капанен, Мэттьюс) – 59:02 (en), 6:3 – Хайман (Райлли, Марнер) – 59:37 (en)
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