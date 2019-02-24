«Торонто» отыгрался с 0:3 и победил «Монреаль» в основное время, у Зайцева «-1»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Мэйпл Лифс» прервали серию поражений из трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Зак Хайман. Дважды ассистировали своим партнёрам Патрик Марло, Митчелл Марнер и Морган Райлли. По два балла за результативность также набрали форварды хозяев Остон Мэттьюс (1+1) и Вильям Нюландер (1+1).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 35 секунд, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1».