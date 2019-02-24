«Рейнджерс» обменяли Цуккарелло в «Даллас»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Матса Цуккарелло в «Даллас Старз», информирует официальный сайт НХЛ. Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.

Выбор во втором раунде драфта 2019 года станет выбором первого раунда, если «Старз» выйдут в финал Западной конференции и если Цуккарелло сыграет как минимум в 50% игр «Далласа» за первые два раунда плей-офф.

Также, выбор в третьем раунде драфта 2020 года станет выбором первого раунда, если «Даллас» подпишет контракт с хоккеистом в межсезонье.

В нынешнем сезоне 31-летний Цуккарелло забросил 11 шайб и сделал 26 результативных передач в 46 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-11» и 24 штрафных минутах. Он выступал за «Рейнджерс» с сезона-2010/11.