Симмондс ударом в голову травмировал защитника «Питтсбурга» Дюмулина

«Филадельфия Флайерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Lincoln Financial Field» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

В конце первого периода форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс провёл жёсткий силовой приём против защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулина. Подловив его у борта, Симмондс мощно врезал Дюмулину плечом в подбородок, чем тут же спровоцировал массовую потасовку. Игрок «Питтсбурга» несколько минут пролежал неподвижно на льду, но затем сам смог подняться и уехать на скамейку запасных — в игру Дюмулин уже не вернулся.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Матч на открытом воздухе посетили почти 70 тыс. зрителей.