Симмондс: услышал овации, но четыре парня внезапно просто набросились на меня

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс после победы в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ) прокомментировал силовой приём против Брайана Дюмулина. Симмондс мощно врезал Дюмулину плечом в подбородок, чем тут же спровоцировал массовую потасовку. Игрок «Питтсбурга» несколько минут пролежал неподвижно на льду, но затем смог подняться и уехать на скамейку запасных — в игру Дюмулин уже не вернулся.

«Я нарушил правила, попав сопернику в голову? Нет, точно нет. Никаких шансов на это. Это был силовой приём плечом в плечо. Не знаю, что там случилось с Дюмулином после этого. Если честно, когда выполнил хит, почувствовал, что он приложился о борт. Услышал овации трибун, но внезапно четыре парня просто набросились на меня», — приводит слова Симмондса клубный журналист Джон Борук.