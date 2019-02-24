Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт, отметившийся хет-триком во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

Второй звездой стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:0).

Замкнул тройку лучших голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0). Российский вратарь вышел в лидеры по количеству сухих матчей (17 игр) за последние три сезона, превзойдя результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 шат-аутов).

Помимо этого Сергей Бобровский стал автором уникального достижения в истории «Коламбуса».