Дацюк: пугает, что в регулярке обыграли «Спартак» четыре раза

Капитан СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

«Хорошо начали регулярный сезон, потому чуть провалились, но в итоге хорошо дошли до финиша. До плей-офф времени немного, поэтому мы начали готовиться к нему уже в конце регулярки. Сейчас целенаправленно готовимся к сопернику — он определился в последней игре, заранее изучать кого-то было бессмысленно. Впереди самое интересное.

Начинать дома лучше. Находишься с семьёй, родные болельщики, родные стены. Первые игры всегда тревожные, все много нервничают, допускают ошибки. Домашняя арена в этом случае помогает. Пугает то, что в регулярке обыграли «Спартак» четыре раза, плей-офф — это совсем другое. У нас все игры со «Спартаком» были тяжёлыми. И сейчас лёгкой прогулки не будет. Жду борьбы и результатов в одну-две шайбы», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.