Торторелла: пока Бобровский играет так здорово, его сменщик останется в запасе

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал удачную игру голкипера Сергея Бобровского, который два матча подряд отыграл на ноль.

«Считаю, что Боб нашёл свою игру. Я был честен с его сменщиком Йоонасом Корписало, когда он играл здорово, и мы ставили его в ворота. Корпи остаётся членом нашей команды. Но пока Бобровский играет так здорово, как сейчас, в воротах будет именно он. Пора играть и выигрывать. Мы пытаемся пробиться в восьмёрку. Два подряд «сухаря» у Бобровского? Меня подобные темы не интересуют», — приводит слова Тортореллы корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.

Бобровский стал первым вратарём в истории «Коламбуса», кому удалось оформить шат-ауты в двух матчах, проходивших в течение двух дней подряд.