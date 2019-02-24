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Черри: нужно развести скамейки запасных по разным сторонам площадки

Черри: нужно развести скамейки запасных по разным сторонам площадки
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский телеведущий Дон Черри высказал идею о перемещении скамеек запасных по разным сторонам площадки. Поводом стала ситуация в матче «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс», когда форвард «акул» Эвандер Кейн подсматривал, что нарисует на планшетке наставник «Пингвинз» Майк Салливан во время тайм-аута. Эти действия Кейна вызвали массовую потасовку, в которой участвовал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Я говорил это раньше и хочу повторить сейчас: в хоккее не нужно делать скамейки запасных на одной стороне площадки. Из-за такого расположения случаются вещи, на которые противно смотреть. Вспомните, что случалось в битвах «Детройта» и «Колорадо», когда даже такие хорошие парни, как Скотти Боумэн и Марк Кроуфорд, чуть не подрались», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner на телеканале Sportsnet.

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