Черри: нужно развести скамейки запасных по разным сторонам площадки

Известный североамериканский телеведущий Дон Черри высказал идею о перемещении скамеек запасных по разным сторонам площадки. Поводом стала ситуация в матче «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс», когда форвард «акул» Эвандер Кейн подсматривал, что нарисует на планшетке наставник «Пингвинз» Майк Салливан во время тайм-аута. Эти действия Кейна вызвали массовую потасовку, в которой участвовал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.



«Я говорил это раньше и хочу повторить сейчас: в хоккее не нужно делать скамейки запасных на одной стороне площадки. Из-за такого расположения случаются вещи, на которые противно смотреть. Вспомните, что случалось в битвах «Детройта» и «Колорадо», когда даже такие хорошие парни, как Скотти Боумэн и Марк Кроуфорд, чуть не подрались», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner на телеканале Sportsnet.

Злой «Питтсбург»! Кросби дрался, Малкина и тренера удалили до конца матча Давно мы не видели «пингвинов» такими.