Московское «Динамо» объявило состав на первые матчи серии с «Йокеритом»

Московское «Динамо» отправилось в Хельсинки на матчи первого раунда плей-офф с «Йокеритом», информирует пресс-служба бело-голубых.



В состав московского клуба вошли 29 хоккеистов.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Димитрий Райко.



Защитники: Миика Койвисто, Илья Никулин, Артём Волков, Юусо Хиетанен, Максим Минеев, Алексей Пепеляев, Егор Зайцев, Андрей Миронов, Михал Чайковски, Виталий Меньшиков.



Нападающие: Иван Муранов, Семён Панкратов, Владимир Брюквин, Игорь Макаров, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Микс Индрашис, Патрик Закриссон, Даниил Тарасов, Евгений Мозер, Дмитрий Моисеев, Руслан Карлин, Аслан Раисов, Владислав Ефремов, Владислав Михайлов, Иван Игумнов.



Первые матчи серии состоятся 25 и 27 февраля в Хельсинки. Домашние игры бело-голубые проведут 1 и 3 марта.

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