Кекяляйнен — о Панарине: нужно предложение, от которого мы не сможем отказаться

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о будущем российского форварда команды Артемия Панарина.

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«Снова повторюсь — мы не собираемся обменивать Панарина только на драфт-пики. «Коламбус» получил несколько предложений, но ни одно из них не заставило руководство принять решение об обмене Артемия. Это должна быть сделка, от которой мы не сможем отказаться. Она должна иметь смысл не только сейчас, но и в будущем. Это лучший ответ, который я могу дать. Что касается обменов Дюшейна и Дзингела, то мы хотели показать команде и болельщикам серьёзность своих намерений в плане итогового успеха. Дзингел — один из хоккеистов, с которым мы хотели бы связать своё будущее», — приводит слова Кекяляйнена журналист Джефф Свобода.