Ковальчук, Панарин и Бобровский. Главные кандидаты на обмен перед дедлайном НХЛ

Поздно вечером в понедельник в НХЛ закроется трансферное окно. Традиционный Юрьев день на этот раз обещает быть очень интересным, поскольку сразу три российских звезды могут стать его героями. Давайте вспомним фамилии тех, кто считается главными кандидатами на смену команды перед дедлайном.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.

44 матча, 25 побед, 2,82 гола за матч, 90,6% отражённых бросков.



4 матча на ноль.



Двукратный обладатель приза лучшему вратарю может стать неограниченно свободным агентом — обсуждать с «Блю Джекетс» новый контракт он отказался. Про обмен Бобровского было сказано уже очень много, но есть два главных фактора, которые могут сорвать будущий обмен. Первый — это защитный пункт в контракте, который даёт Сергею полный контроль над ситуацией, и слухов о том, что Бобровский готов от него просто так отказаться, не поступало.



Второй нюанс заключается в том, что «Коламбус» явно хочет использовать свой шанс как можно дальше пройти в розыгрыше Кубка Стэнли именно нынешней весной — об этом говорит и неспешность генменеджера Ярмо Кекяляйнена в деле обмена Артемия Панарина, и достаточно неожиданная покупка в «Оттаве» Мэтта Дюшейна. Канадский форвард, так же как и Панарин, не имеет контракта на следующий сезон. О желании Дюшейна подписываться именно с «Коламбусом» пока ничего не известно. Значит, приобретение Мэтта вполне может стать для «мундиров» кратковременной арендой классного игрока, и ставку нужно будет делать именно на нынешний плей-офф.

В такой ситуации «Коламбусу» разумней будет оставить Бобровского у себя, несмотря на плохую статистику россиянина в кубковых матчах. В 24 играх плей-офф у 30-летнего вратаря есть только 5 побед (3,49 гола за игру и 89,1% отражённых бросков). Несмотря на это, Сергей даст «Блю Джекетс» наилучший шанс выиграть первый раунд. Или же Кекяляйнен рискнёт сделать ставку на Йоонаса Корписало и уговорит Бобровского согласиться на обмен?



Вероятный клуб-покупатель: «Флорида».

н. Деррик Брассар («Флорида»)

50 матчей, 19 (10+9) очков, «-12», 31 минута штрафа.



Брассар был приобретён «пантерами» посредством обмена с «Питтсбургом» 1 февраля, но его пребывание в южном штате может оказаться очень коротким. В 2014 году он помог «Нью-Йорк Рейнджерс» выйти в финал Кубка Стэнли, он трижды доходил со своими командами до финала Восточной конференции и четыре раза достигал двойных цифр в графе «набранные очки в плей-офф». 31-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона, и если «пантеры» окончательно решат, что за плей-офф в этом году бороться не стоит, то Брассар может в очередной раз сменить команду.



Вероятный клуб-покупатель: «Монреаль».

н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»)

Ковальчук вернулся в НХЛ, чтобы бороться за Кубок Стэнли — единственный трофей, которого в его коллекции пока нет. Но «Лос-Анджелес» в его нынешней форме далёк от того, чтобы совершать кубковые подвиги.



Сезон в «Кингз» получился для Ильи далеко не самым удачным и странным. Команда начала «валиться» с самого начала регулярки, а наставника Джона Стивенса, с которым у Ковальчука был неплохой контакт, сменил строптивый Уилли Дежарден. Ковальчук, купленный для улучшения игры спецбригады большинства, потерял в ней место а затем и вовсе был «опущен» в четвёртое звено, получая минимум игрового времени. В последнее время ситуация чуть выправилась — Илья стал играть в численном преимуществе и выходит на лёд в третьей тройке. Но совершенно понятно, что и Ковальчук ждал от «королей» другого, и «Лос-Анджелес» оказался разочарован соотношением цены и производительности своего 17-го номера.

Слухи о возможном обмене Ковальчука появились лишь недавно. У россиянина есть полный запрет на обмен, и вероятность того, что он действительно сменит команду, можно оценить как невысокую. Среди самых смелых предположений — переход Ильи в «Айлендерс», где генеральным менеджером трудится Лу Ламорелло, больше всех пострадавший от прежних решений форварда.



Вероятный клуб-покупатель: «Нью-Йорк Айлендерс».

58 матчей, 68 (24+44) очков, «+15», 14 минут штрафа.



Про Панарина сказано уже столько, что все только и ждут того, чтобы хоть что-то случилось. Артемий хочет выйти на рынок свободных агентов и выбрать себе команду сам, но до лета ещё нужно дожить. Где Хлебушек будет доигрывать нынешнюю весну — вопрос открытый, но самым явным вариантом пока выглядит сохранение «Коламбусом» россиянина у себя. Если останутся и Панарин, и Бобровский, то вкупе с Дюшейном и Дзингелом «мундиры» станут обладателями очень неплохого состава, которого у этого клуба до этого никогда не было. Покупатели, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы подписать с Панариным новый долгосрочный контракт, который Артемий пока заключать не желает.

Вероятный клуб-покупатель: «Флорида», «Рейнджерс», «Нэшвилл».

н. Кевин Хейз, «Рейнджерс»

51 матч, 42 (14+28) очка, «+1», 10 минут штрафа.



«Рейнджеры» взяли курс на омоложение и перестройку состава, а торговля Хейзом должна принести генеральному менеджеру Джеффу Гортону хорошие барыши в виде «проспектов» и раундов драфта. Габаритный Хейз может играть на всех трёх позициях в нападении и идёт по рекордному личному графику результативности. Его новый контракт наверняка будет стоить около $ 6 млн, поэтому вероятность его подписания с «синерубашечниками» выглядит невысокой.



Вероятный клуб-покупатель: «Колорадо», «Виннипег».

н. Марк Стоун («Оттава»)

59 матчей, 62 (28+34) очка.



26-летний форвард является лучшим бомбардиром «сенаторов» и лидером команды вне льда. В пятницу стало известно, что «Оттава» выставила Стоуна на трансфер, и новый контракт ему предлагать не собирается. Для многих команд лиги Стоун является вторым по привлекательности доступным форвардом после Панарина, а сам Марк будет счастлив уйти от команды, которой руководит скупой Юджин Мельник. Летом форвард и менеджмент «Оттавы» спорили в арбитраже, после чего нападающий получил однолетний контракт на $ 7 млн, и не исключено, что Стоуна купят исключительно на нынешнюю весну, так как он захочет выйти на рынок свободных агентов.

Вероятный клуб-покупатель: «Виннипег».

з. Дуги Хэмилтон («Каролина»)

61 матч, 24 (10+14) очка, «-3», 36 минут штрафа.



25-летний защитник вдвое снизил свою результативность по сравнению со своими лучшими сезонами в «Калгари». В обороне у «Каролины» есть некоторая глубина, а вот с атакой дело обстоит куда хуже, поэтому обмен Хэмилтона на острого форварда вполне вероятен.



Возможный клуб-покупатель: «Ванкувер», «Эдмонтон», «Айлендерс», «Торонто».

н. Уэйн Симмондс («Филадельфия»)

61 матч, 27 (16+11) очков, «-20», 88 минут штрафа.



30-летний форвард «Флайерз» очень хорош в силовой борьбе. В нынешнем сезоне он лишь обретает себя после тяжёлой травмы на бедре и разорванных мышцах пресса, но, по его собственным словам, прежняя скорость и маневренность постепенно возвращаются. «Филадельфия» всё ещё надеется на попадание в плей-офф, поэтому генеральный менеджер «лётчиков» Чак Флетчер вполне может оставить Уэйна у себя. Но истекающий контракт может оказаться куда более серьёзным препятствием в деле продолжения романа с «оранжевыми». 1 гол, забитый в 15 последних матчах, снижает обменную ценность Симмондса, но повышает активность покупателей.

Малкин забил, Симмондс устроил бойню. Дерби на глазах у 70 тысяч зрителей А волосатый Гритти был словно Рокки Бальбоа.

Вероятный клуб-покупатель: «Бостон», «Аризона», «Тампа-Бэй».

Юбердо — 60 матчей, 60 (17+43) очков, «-20» 32 минуты штрафа.



Хоффман — 60 матчей, 51 (26+25) очко, «-21», 20 минут штрафа.



Луонго — 31 матч, 13 побед, 3,07 гола за игру, 89,6% отражённых бросков, 1 матч на ноль.



«Пантеры» готовы позиционировать себя, как будущий суперклуб, который готов тратить на звёзд много денег и хочет как следует укрепить состав перед будущими свершениями. Считается, что «Флорида» — главный охотник за Панариным и/или Бобровским, но для приземления обоих россиян в милом южном штате необходимо, чтобы клубная платёжная ведомость была приведена в порядок.



«Мы уже давно слышим слухи о том, что «Флорида» перестанет быть командой с минимальным бюджетом и будет много тратить. Если они будут действительно охотиться на крупную дичь, такую как Бобровский и Панарин, то для этого требуется около $ 20 млн под потолком зарплат. Значит, разгрузки «платёжки» не избежать», — отметил обозреватель TSN Боб Маккензи.



39-летнего Луонго обменять практически невозможно — его контракт «Флорида», вероятнее всего, будет выкупать. А вот Юбердо, зарабатывающего $ 5,9 млн до 2024 года, или Хоффмана, который до 2021 года будет получать по $ 5,2 млн, вполне можно отправить в другие команды. Вопрос в том, оправдают ли себя такие шаги, поскольку подписать новые договоры с Бобровским и Панариным будет едва ли не сложнее, чем уговорить Ярмо Кекяляйнена «подвинуться» в своих требованиях.