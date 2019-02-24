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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Строум борцовским приёмом победил Нисканена

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Строум борцовским приёмом победил Нисканена
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода подопечные Тодда Рирдена обыгрывают соперника со счётом 5:4.

В третьем игровом отрезке нападающий «синерубашечников» Райан Строум сошёлся в кулачном бою с защитником столичной команды Мэттом Нисканеном. За несколько секунд до этого гости сумели сократить отставание до минимума благодаря голу российского форварда Владислава Наместникова, реализовавшего численный перевес.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В составе хозяев точными бросками отметились Никлас Бекстрём, оформивший дубль, Михал Кемпны, Том Уилсон и Ник Дауд. У гостей голы на свой счёт записали Крис Крайдер, Брэди Шей, Джимми Веси и Владислав Наместников.

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