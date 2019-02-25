«Дейтройт» обменял Густава Нюквиста в «Сан-Хосе»

«Дейтройт Ред Уингз» обменял нападающего Густава Нюквиста в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба «красных крыльев».



Взамен клуб из штата Мичиган получит выбор во втором раунде драфта-2019 и условный выбор в третьем раунде драфта-2020. Сообщается, что при этом 30% зарплаты хоккеисту будет выплачивать «Детройт». Условный выбор в третьем раунде станет пиком второго раунда, если «Сан-Хосе» выйдет в финал Кубка Стэнли или подпишет новый контракт с Нюквистом.

В нынешнем сезоне 29-летний швед провёл 62 матча в регулярном чемпионате. На его счету 16 заброшенных шайб и 33 результативные передачи. Кроме того, скандинавский хоккеист заработал показатель полезности «0» и восемь минут штрафного времени.