Савицкис: хотим сохранить Майоне, Виделля, но если им предложат лучшие условия

Председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис отметил, что руководство клуба постарается сохранить нынешний состав.

«Мы не считаем, что у «Динамо» до этого был период спада, в общем зачёте мы хорошо стояли. Если сравнить конференции, то на Востоке мы бы явно проходили в плей-офф. Если говорить о будущем сезоне, то главный недостаток таких команд, как наша, — это то, что мы каждый год должны создавать новую команду. Как правило, один-три игрока получают хорошие предложения из других клубов и уходят. Попытаемся сохранить состав и будем готовиться к следующему сезону. Удастся ли сохранить Майоне, Виделля? Постараемся, но если им предложат лучшие условия, то мы никогда не протестовали, чтобы игроки переходили в лучшую команду и принимали лучшие финансовые условия. Будем давать дорогу молодым, а что делать?

По тренерам тоже будем думать, подводить итоги по работе каждого тренера. Предстоит скрупулёзный анализ во время совета директоров. Потом уже будем принимать окончательное решение.

Билялов раскрылся. Помните же, мы первым вратарём брали Гудлевскиса. Потом он немного затормозил, поставили Билялова, и потом Гудлевскис уже не смог пробиться в поле. Свято место пусто не бывает, Билялов очень здорово сыграл. Останется ли он в команде? Не хочу раскрывать секреты, но мы бы хотели по большому счёту сохранить команду», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.