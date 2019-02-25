Савицкис: плей-ин — интересная идея, нужно её обсудить на совете директоров КХЛ

Председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

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«Сезон оцениваем как положительный, хотя окончательная оценка будет после совета директоров. Анализ сделаем через пару недель, а сейчас готовимся сделать заключительный праздник – начинали красиво, надо и закончить красиво. У нас была хорошая команда, но не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф. Сами виноваты, нужно было выигрывать матчи за четыре очка с командами, которые находятся ниже нас в таблице. Мы эти матчи проиграли, сами допустили ошибки, где-то не собрались, отсюда такой результат. Одно очко для плей-офф для «Динамо» — как плей-офф, мы особенно не переживаем. Сезон был хорошим, запоминающиеся матчи, рекордное наполнение арены. Мы довольны сезоном.

Плей-ин – интересная идея, надо её обсудить на совете директоров КХЛ. Вот нам не хватило одного очка, и хорошо бы было сыграть серию до двух побед, это было бы интересно. Надо всё время думать, как улучшать взаимоотношения команд верхнего, нижнего и среднего уровня, чтобы всё сближалось. Плюс это даст возможность сохранить команду на несколько лет. Чтобы тренеру сделать команду, нужно 3-5 лет работать с одними и теми же игроками. И для зрителей будет интереснее, если команды будут более стабильными. Такие игроки как Майоне, Виделль, Дарзиньш, Индрашис играли бы годами, то стали бы настоящим брендом. Лига к этому потихонечку идёт, КХЛ — развивающийся организм. Все думают, как сделать её лучше. И потолок зарплат должен этому помочь, и другие моменты, над которым думает совет директоров.

КХЛ – великая лига, которая сближает народы, сближает страны, и помогает развитию спорта в этих странах. «Динамо» Рига — это бренд, который вытаскивает весь хоккей в Латвии, и не только хоккей. Жизнь напряжённая, грустная, и наш хоккей – большая отдушина для всех людей, плюс он способствует сближению народов и стран. Когда все приходят на хоккей, радуются, и победы рижского «Динамо» — праздник для всех», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.