«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры

В Магнитогорске местный «Металлург» взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась во втором овертайме со счётом 2:1 ОТ. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 23-й минуте — отличился опытный нападающий «Металлурга» Денис Платонов. Шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф. Подопечные Николая Цулыгина восстановили равновесие на табло на старте третьего периода, точный бросок в актив записал Теэму Хартикайнен. До конца основного времени голов в матче больше забито не было. Решающей шайбы пришлось ждать до концовки второго овертайма — победу «Металлургу» принёс бросок Ника Шора.

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