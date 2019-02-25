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«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры

«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры
Хоккей / КХЛ

В Магнитогорске местный «Металлург» взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась во втором овертайме со счётом 2:1 ОТ. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 23-й минуте — отличился опытный нападающий «Металлурга» Денис Платонов. Шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф. Подопечные Николая Цулыгина восстановили равновесие на табло на старте третьего периода, точный бросок в актив записал Теэму Хартикайнен. До конца основного времени голов в матче больше забито не было. Решающей шайбы пришлось ждать до концовки второго овертайма — победу «Металлургу» принёс бросок Ника Шора.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
25 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Платонов (Антипин, Неколенко) – 22:26 (5x5), 1:1 – Хартикайнен (Кемппайнен, Умарк) – 43:48 (5x5), 2:1 – Шор (Варфоломеев, Любимов) – 99:20 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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