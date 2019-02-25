«Йокерит» — «Динамо» М: форвард гостей Муранов забил первый гол в КХЛ

В третьем периоде матча финского «Йокерита» и московского «Динамо» голом сумел отметиться нападающий команды гостей Иван Муранов. 19-летний форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав это в плей-офф, в 16 матчах регулярного чемпионата он очков не набрал.



Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Плэтт — Норман — О`Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Столлери — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;

Мяки — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.



«Динамо»:



Ерёменко (Кузнецов);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;

Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.