«Йокерит» — «Динамо» М: форвард гостей Муранов забил первый гол в КХЛ

В третьем периоде матча финского «Йокерита» и московского «Динамо» голом сумел отметиться нападающий команды гостей Иван Муранов. 19-летний форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав это в плей-офф, в 16 матчах регулярного чемпионата он очков не набрал.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Плэтт — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Столлери — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;
Мяки — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
«Динамо»:
Ерёменко (Кузнецов);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;
Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.