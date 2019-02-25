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«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Йокерит» — «Динамо» М: форвард гостей Муранов забил первый гол в КХЛ

«Йокерит» — «Динамо» М: форвард гостей Муранов забил первый гол в КХЛ
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча финского «Йокерита» и московского «Динамо» голом сумел отметиться нападающий команды гостей Иван Муранов. 19-летний форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав это в плей-офф, в 16 матчах регулярного чемпионата он очков не набрал.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Йокерит»:

Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Плэтт — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Столлери — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;
Мяки — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.

«Динамо»:

Ерёменко (Кузнецов);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;
Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.

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