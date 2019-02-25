Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Ак Барс»: Манукян получил травму после броска Медведева

«Авангард» — «Ак Барс»: Манукян получил травму после броска Медведева
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» повреждение получил нападающий команды хозяев Артём Манукян. Форвард покинул площадку после того, как в него попал шайбой партнёр по команде Евгений Медведев.

Команды выходили на лёд в следующих составах:

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент