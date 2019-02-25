«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Встреча команд была первой в рамках серии первого раунда плей-офф.



Встреча неудачно стартовала для подопечных Дмитрия Квартальнова: к 14-й минуте хозяева пропустили два гола, авторами которых стали Кирилл Капустин и Юрки Йокипакка. К 32-й минуте «Локомотив» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Егора Аверина и Стаффана Кронвалля, оформившего дубль. На старте третьего периода счёт вновь стал равным — заброшенную шайбу в актив записал Капустин, сделавший дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу «Локомотиву» принёс гол Георгия Иванова.