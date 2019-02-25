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«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Встреча команд была первой в рамках серии первого раунда плей-офф.

Встреча неудачно стартовала для подопечных Дмитрия Квартальнова: к 14-й минуте хозяева пропустили два гола, авторами которых стали Кирилл Капустин и Юрки Йокипакка. К 32-й минуте «Локомотив» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Егора Аверина и Стаффана Кронвалля, оформившего дубль. На старте третьего периода счёт вновь стал равным — заброшенную шайбу в актив записал Капустин, сделавший дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу «Локомотиву» принёс гол Георгия Иванова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
25 февраля 2019, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 3
1:2, 2:0, 0:1, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Капустин (Алтыбармакян) – 07:19 (5x5), 0:2 – Йокипакка (Росен) – 13:04 (5x3), 1:2 – Кронвалль (Санников, Алексеев) – 15:09 (5x5), 2:2 – Аверин (Кронвалль, Ильенко) – 26:50 (5x5), 3:2 – Кронвалль (Накладал, Локтионов) – 31:45 (5x4), 3:3 – Капустин (Пайгин, Росен) – 40:51 (5x4), 4:3 – Иванов (Коваленко) – 63:17 (5x5)
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