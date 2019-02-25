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Яндач: «Салават» хорошо готов, у «Металлурга» могли быть нервы

Яндач: «Салават» хорошо готов, у «Металлурга» могли быть нервы
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

«Сейчас немного порадуемся, потому что мы забили удачный гол, а потом уже будем готовиться на второй матч. Рады, что победили в первой игре, которая получилась по-настоящему типичной игрой серии плей-офф.

Мы были не готовы к такому началу Уфы? Что это за вопрос? Все были готовы, ведь это первая игра плей-офф. Почему мы не были готовы? Просто соперник открывался, хорошо играл, мы сделали какие-то свои ошибки. Но это не показатель того, что мы были не готовы. Мне такой же вопрос задавали в Екатеринбурге. Помните? Мы тогда не приготовили команду на Екатеринбург? Потому что Уфа готова хорошо. Может, были нервы, потому что первая домашняя игра. Были моменты, когда нас Василий поддержал в игре, и всё», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры
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