Квартальнов: не буду говорить про Коновалова, скажу всем — должны играть лучше

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ХК «Сочи» (4:3 ОТ).



«Тяжёлая игра, вытащили со счёта 0:2. Неплохой второй период. Было сильно заметно, что молодые ребята нервничали, поэтому мы не смогли сыграть так, как хотели. Было много сумбура и неправильных движений. Надо бросать, тогда что-то получится. В овертайме в этом моменте мы сыграли достойно. Разочаровывают ненужные удаления, но это нервозность.



Как оценю игру Ильи Коновалова? Не буду говорить про Илью, скажу про всех — мы должны играть лучше. Почему в первом периоде было всего три броска? Была проиграна вся стыковая борьба, и соперник играл здорово», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме