Хартли: видел победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина — лёгкой прогулки не ждём

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (6:0).



«Мы продемонстрировали отличную игру. Два дня плодотворно работали, очень хотели завершить регулярный сезон на мажорной ноте, и нам это удалось. Знали, что, независимо от соперника по плей-офф, предстоят очень тяжёлые игры.



«Ак Барс» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Конечно, это серьёзный вызов. Несмотря на счёт, хочу сказать большое спасибо ребятам. Бобков нас здорово подтащил, большинство и нейтрализация меньшинства не позволили сопернику отыграться.



Нам повезло, что у Казани не было в составе Зарипова. Мечта любой команды, чтобы такой ветеран был в обойме.



Гол Шумакова? Только по телевизору видел такие голы. Никогда ни один из моих игроков не исполнял такого. Но я видел, что он отрабатывал определённые финты на тренировке. Здорово, что у него получилось. Шикарный гол вышел.



О чём эмоционально общался в коридоре с представителем КХЛ? Практиковал свой русский язык.



Сейчас 16 команд борются, чтобы в конечном итоге взять кубок. Впереди четыре важных раунда, в каждом из которых будет до семи игр. Сегодня только первый маленький шажок на пути к нашей мечте и цели. Впереди много сражений, много шагов. Понимаем, что играем не с новичком, а с опытной командой и титулованным тренером. В прошлом году, когда был на чемпионате мира со сборной Латвии, я следил за плей-офф КХЛ. Видел, как «Ак Барс» выиграл кубок. Так что мы не ждём лёгкой прогулки», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.