«Миннесота» подписала двухлетний контракт с Эриком Стаалом на $ 6,5 млн

«Миннесота Уайлд» подписал новый контракт с форвардом Эриком Стаалом, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение с 34-летним канадцем рассчитано на два года – до конца сезона-2020/21. Общая сумма сделки – $ 6,5 млн ($ 3,5 млн в сезоне-2019/20 и $ 3 млн в сезоне-2020/21).

По условиям истекающего в конце нынешнего сезона трёхлетнего соглашения, Стаал зарабатывает $ 3,5 млн в год. Летом он мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов. В 62 матчах нынешнего регулярного чемпионата форвард набрал 41 (18+23) очко.

Стаал является обладателем Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины Харрикейнз», чемпионом мира 2007 года и олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады. Член «Тройного золотого клуба».