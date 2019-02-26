«Автомобилист» — «Трактор»: в воротах гостей сыграет Судницин

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и челябинского «Трактора» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василиевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Литовченко — Секстон;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Сетдиков, Рассейкин.



«Трактор»:



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.