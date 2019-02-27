Кейт Яндл провёл 777-й матч подряд – пятая серия за всю историю НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

Для защитника «Флорида» Кейта Яндла этот матч стал 777-м подряд. Таким образом, теперь его серия по количеству игр без пропусков стала пятой в истории НХЛ. 32-летний американец превзошёл достижение Крэйга Рэмзи (776).

Рекордсменом является Дуг Джарвис (964, 1975–1987), второе место занимает Гарри Ангер (914, 1968-1979), топ-3 замыкает Стив Лармер (884, 1982–1993). В минувшем сезоне из-за дисквалификации прервалась «железная серия» Эндрю Кольяно, которая насчитывала 830 матчей.

В настоящий момент также продолжаются серии нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло (768) и форварда «Питтсбург Пингвинз» Фила Кессела (754).