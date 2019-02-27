Фрейзер: КХЛ — это фантастика, здесь могут показывать отличный хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился мнением о дебютном сезоне в КХЛ.

«Это был удивительный опыт. Приехать в незнакомую страну, встретиться с игроками, с персоналом, посмотреть, как работает этот необычный клуб. А потом попасть в Пекин, увидеть такую прекрасную арену, окунуться в настоящую хоккейную обстановку и понять, как могут развиваться события в дальнейшем, чего может достигнуть китайский хоккей в будущем. Да, это было потрясающе. Приехав сюда, я с удивлением узнал, сколько здесь североамериканских игроков с китайскими корнями. То есть общение не вызывало никаких трудностей. С персоналом было чуть сложнее — наверное, мне надо набраться кое-каких знаний в русском и китайском, но в любом случае они знают своё дело и отлично работают. Так что адаптация была лёгкой и безболезненной.



Было здорово познакомиться с новой лигой. КХЛ — это фантастика, здесь могут показывать отличный хоккей, и некоторые матчи, в которых я поучаствовал, прошли на высочайшем уровне. Конечно, я бы хотел попасть в команду, которая не имела бы таких проблем с травмами, таких ограниченных кадровых ресурсов. Знаете, я ведь даже не познакомился с некоторыми игроками, начавшими здесь сезон: получив тяжёлые травмы, они отправились залечивать их домой. Но в целом это был фантастический опыт, мне очень понравилась команда, и я думаю, что она может серьёзно прибавить в будущем и хорошо подготовиться к Олимпиаде», — цитирует Фрейзера официальный сайт КХЛ.